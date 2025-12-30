يبدأ العديد من الأشخاص في منتصف العمر بملاحظة زيادة في الوزن، نتيجة طبيعية للتقدم في السن وبطء عملية الأيض أو حرق السعرات.

ويعتبر هذا الارتفاع المستمر للوزن من أبرز التحديات الصحية في هذه المرحلة، لكنه قابل للتقليل من خلال تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة، وفقا لموقع "هيلث داي".

زيادة الوزن بين العشرينيات والأربعينيات

تشير الدراسات إلى أن الشخص يكتسب ما بين 5 إلى 10 كجم في المتوسط بين العشرينيات والأربعينيات من العمر، ومع التقدم في السن، يصبح التحكم في الوزن أكثر صعوبة، خاصة مع استمرار الشهية وعدم تغير كمية الطعام المتناولة.

وفقا لخبير الشيخوخة رافائيل دي كابو من المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، يميل معدل الأيض إلى التباطؤ مع التقدم في السن، لكن الشهية وكمية الطعام المتناولة لا تتأثر، ما يؤدي إلى زيادة في الوزن.

وليس الوزن الزائد مجرد مسألة مظهر أو ملابس أكبر، بل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف وباركنسون.

طرق فعالة للتغلب على زيادة الوزن

مع بلوغ منتصف العمر، يبدأ النسيج الدهني بالتركيز حول الأعضاء الداخلية بدلا من تحت الجلد، ويحل محل الكتلة العضلية. وإذا كان نمط الحياة خاملا، يزداد فقدان العضلات وزيادة الدهون.

نمط حياة نشط

يشدد دي كابو على أهمية الحركة اليومية، مثل المشي المنتظم أو الذهاب إلى النادي الرياضي، واستخدام مكتب للوقوف إذا كان العمل مكتبيا، بالإضافة إلى فترات قصيرة من النشاط البدني على مدار اليوم، التي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على صحة الجسم وطول العمر

الصيام المتقطع للتحكم بالوزن

أحد الحلول الفعالة هو الصيام المتقطع، حيث تتخلل الوجبات فترات طويلة من الصيام، إحدى طرقه الشائعة هي الحد من تناول الطعام ضمن 8 ساعات يوميا.

أظهرت الدراسات أن هذه الطريقة تساعد على تحسين الصحة مع الحفاظ على خيارات الأطعمة نفسها.

التغذية السليمة

للحفاظ على وزن صحي في منتصف العمر، من الضروري تناول الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، البيض، المأكولات البحرية، اللحوم الخالية من الدهون، البقوليات، المكسرات والبذور.

شرب الكثير من الماء والسوائل غير المدرة للبول.

نصائح إضافية لصحة أفضل

تجنب التدخين والكحول، لتقليل المخاطر الصحية والحفاظ على الوزن.

ممارسة الرياضة بانتظام 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط المعتدل كحد أدنى، والمشي يوميا وصعود الدرج.

الحصول على 7 ساعات نوم يوميا لدعم وظائف الجسم الطبيعية وضبط الشهية.

