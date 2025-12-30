

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين، بعد ظهوره لمشهد محاولة خطف طفل بعزبة الصنفاوي التابعة لمدينة مسير في كفر الشيخ.

الفيديو المتداول يحتوي على ظهور أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي، ويتوقف فجأة إلى جوار طفلين يسيران في الطريق، قبل أن يحاول جذب أحدهما داخل السيارة.

كما يحتوي الفيديو على مقاومة بطولية من الطفل الآخر، الذي تشبث بالطفل بقوة رافضًا تركه، رغم خطورة الموقف، في محاولة منه لإنقاذه من الشخص الذي حاول خطفه، قبل أن يفر الأخير بسيارته ومعه الطفل المراد خطفه، وفق ما أوضح رواد مواقع التواصل.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فحصت مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع "الفيسبوك" يحتوي على شخص يخطف طفلا بالقوة خلال رفقته طفلا آخر وجذبه في السيارة وفر هاربًا به ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وأعقب ذلك وجه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لفحص الفيديو، والوقوف على حقيقة الواقعة، وضبط أطرافها.

خلال دقائق معدودة نجح رئيس مباحث كفر الشيخ في التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه يدعى "مجدي. ع. إ. ك"، 35 عامًا، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بقرية منية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، مستخدمًا السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام "ل. م. ن. ط" 3795 ذهبية اللون قيادة صديقه المدعو "محمد. ع.ع. ا"، 39 عامًا، مقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز كفر الشيخ.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، عن انفصال الأب عن زوجته عام 2023 بعدما أنجبا الطفل الظاهر بمقطع الفيديو الذي يحاول والده جذبه بالسيارة "محمد"، 7 أعوام، ويقيم الصغير مع والدته لدى أسرتها، بينما هناك دعوى الحضانة متداولة في المحكمة الأسرة ولم يصدر بشأنها أي أحكام.

وفي لحظات الواقعة توجه الأب رفقة صديقه قائد السيارة إلى عزبة الصنفاوي التابعة لمركز كفر الشيخ لأخذ نجله وشاهده يسير في شارع العزبة أمام منزل أسرة والدته رفقة طفل صغير آخر تبين أنه خاله يدعى "محمد.ر.م.ز"، 11 عامًا، طالب، وعندما محاولة الأب أخذ نجله تشبث خاله به رافضًا منحه لأبيه بتلك القوة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو لكن محاولاته بائت بالفشل ولاذ الأب بالفرار ومعه نجله.

ألقي القبض على الأب، وصديقه، والسيارة المستخدمة في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.