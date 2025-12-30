يسعى كثيرون إلى فقدان الوزن بطريقة صحية، واختيار الأطعمة منخفضة السعرات والغنية بالعناصر الغذائية خطوة أساسية لتحقيق هذا الأمر.

هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع، وتنظيم الشهية، وتقليل السعرات الحرارية اليومية.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة الداعمة لإنقاص الوزن، وفقا لموقع "health".

الخيار

يتميز الخيار بنسبة عالية من الماء، ما يجعله منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، كما يحتوي على ألياف وفيتامينات تساعد على الشعور بالامتلاء، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة للحد من الجوع بين الوجبات.

السبانخ

من الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات مثل A وC، إضافة إلى الحديد، مع احتوائه على سعرات حرارية قليلة.

التفاح

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تُبطئ عملية الهضم وتُطيل الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى تقليل كمية الطعام المستهلكة.

التوت

يتميز بكونه غنيا بمضادات الأكسدة والألياف، مع سعرات حرارية منخفضة، ما يجعله خيارا مثاليا كوجبة خفيفة صحية أو إضافة طبيعية للحلويات دون الشعور بالذنب.

الطماطم

الطماطم منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء، وتضيف نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية للأطعمة، ما يساعد على تنويع النظام الغذائي دون زيادة السعرات.

القرنبيط

غني بالألياف، منخفض السعرات، ويساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.

الجزر

منخفض السعرات وغني بالبيتا كاروتين، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته للأطباق المختلفة لتعزيز قيمتها الغذائية دون التأثير على الوزن.

