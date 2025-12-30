إعلان

وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وأول رئيسة وزراء في بنجلاديش

كتب : مصراوي

05:59 ص 30/12/2025

رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الحزب الوطني المعارض في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، وفاة خالدة ضياء، أول رئيسة وزراء للبلاد، يوم 29 ديسمبر 2025 بعد صراع مع المرض.​

وخالدة ضياء الرحمن تولت رئاسة الوزراء في بنجلاديش مرتين، أولاها من 1991 إلى 1996، وكانت زعيمة حزب بنجلاديش الوطني، إذ واجهت اتهامات بالفساد أدت إلى سجنها سابقا، لكن أفرج عنها لأسباب صحية.​

كانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى مستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.

ولم يتم تحديد المكان الدقيق للوفاة في التقارير الأولية، لكنها كانت تعالج في مستشفى بدكا أو تحت الإقامة الجبرية هناك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالدة ضياء وفاة خالدة ضياء وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وفاة خالدة ضياء أول رئيسية وزراء في بنجلاديش أول رئيسة وزراء في بنجلاديش بنجلاديش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا