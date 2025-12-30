وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وأول رئيسة وزراء في بنجلاديش



وكالات

أعلن الحزب الوطني المعارض في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، وفاة خالدة ضياء، أول رئيسة وزراء للبلاد، يوم 29 ديسمبر 2025 بعد صراع مع المرض.​

وخالدة ضياء الرحمن تولت رئاسة الوزراء في بنجلاديش مرتين، أولاها من 1991 إلى 1996، وكانت زعيمة حزب بنجلاديش الوطني، إذ واجهت اتهامات بالفساد أدت إلى سجنها سابقا، لكن أفرج عنها لأسباب صحية.​

كانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى مستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.

ولم يتم تحديد المكان الدقيق للوفاة في التقارير الأولية، لكنها كانت تعالج في مستشفى بدكا أو تحت الإقامة الجبرية هناك، وفقا لروسيا اليوم.