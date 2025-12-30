مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

مفيش في جمالك.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد نجم الزمالك والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

04:52 ص 30/12/2025 تعديل في 04:56 ص
شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

صورة جديدة لزوجة محمد عواد نجم الزمالك

وظهرت حنين في بفستان أحمر أنيق وجذاب، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بجمالها وأناقتهاوعلق أحدهم: "مفيش في جمالك".

وتعمل الإعلامية حنين خالد مذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويذكر أن تزوجت حنين خالد من محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

حنين خالد صورة جديدة لزوجة محمد عواد انستجرام زوجة محمد عواد الزمالك راديو صوت الزمالك

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا