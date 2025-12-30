بسبب خلافات بينهما.. عامل ينهي حياة آخر بـ"سكين" في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أقدم عامل عشريني على إنهاء حياة عامل آخر، بسلاح أبيض "سكين" من خلال طعنة نافذة بالبطن، وذلك بسبب خلافات بينهما في قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي المركز إشارة من المستشفى حول وصول المدعو "محمد. ا. ح. ا"، 18 عامًا، عامل، ويقيم بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم مصابًا بطعنة نافذة بالبطن من الجانب الأيسر، بإدعاء تعدي من آخرين، وتوفي متأثرًا بإصابته.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى التخصصي للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين من الفحص حدوث خلافات بين المجني عليه والمدعو "حمادة. م. أ. ا"، 20 عامًا، عامل، ويقيم بقرية دمرو الحدادي ما أدى إلى طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض "سكين" حوزته بالبطن من الجانب الأيسر محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة سيدي سالم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بصحتها وبإرشاده عن السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة جرى ضبطه.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني المحدد.