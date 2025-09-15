6 أسباب تؤدي إلى الإصابة بآلام أسفل الظهر

كتبت- أسماء مرسي:

آلام أسفل الظهر من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وهناك العديد من العوامل التي تسبب آلام أسفل الظهر.

فيما يلي، إليكم أسباب آلام الظهر، وفقا لموقع "health".

وضعية الجسم السيئة

الجلوس أو الانحناء بوضعيات غير صحيحة لفترات طويلة يُجهد عضلات وأربطة أسفل الظهر، ما يسبب شعورا بعدم الراحة وآلام مستمرة.

اختلال التوازن العضلي وضعف العضلات

ضعف عضلات الجذع، بالإضافة إلى عدم توازن نمو العضلات، كلها عوامل تسهم في ظهور آلام أسفل الظهر.

نمط الحياة غير النشط

قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة تؤدي إلى ضعف العضلات الداعمة للظهر، ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للألم والإجهاد.

الأقراص التنكسية

الأقراص الفقرية تعمل كوسائد بين فقرات العمود الفقري، وعندما تتعرض للتمزق أو التدهور، تضغط على الأعصاب مسببة آلاما حادة في أسفل الظهر.

تضيق القناة الشوكية

انضغاط الحبل الشوكي أو الأعصاب الناتج عن تضييق القناة الشوكية يؤدي إلى ألم مزمن في منطقة أسفل الظهر.

التشوهات الهيكلية

انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي يسبب إجهادا مستمرا في أسفل الظهر، ما يؤدي إلى آلام مزمنة وصعوبة في الحركة.

