دون أدوية.. 5 نصائح فعالة لخفض نسبة السكر في الدم

يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تساعد على ضبط مستويات سكر الدم بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى أدوية.

فيما يلي، مجموعة من النصائح الغذائية التي تسهم في ضبط السكر في الدم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تقليل السكر والكربوهيدرات البسيطة

الامتناع عن تناول السكر والخبز الأبيض والأرز يسهم في تقليل استخدام الأنسولين وتحسين مستويات السكر.

تناول القرفة

إضافة ملعقة صغيرة من القرفة يوميا مثلا في الشاي يمكن أن تقلل من مستويات السكر الصائم بنسبة تصل إلى 29%، وتحسن نسبة السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

السلطة قبل الوجبة

تناول سلطة خضراء غنية بالألياف قبل الوجبة يخفض من ارتفاع السكر بعد الأكل، الألياف تُبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتدعم استقرار السكر في الدم.

اختيار الكربوهيدرات المعقدة

استبدل الكربوهيدرات البسيطة مثل المعجنات بالحبوب الكاملة والبقوليات، لأنها تُهضم ببطء وتمنح طاقة مستقرة دون تقلبات حادة في مستوى السكر.

عصير القرع

شرب عصير القرع المر 3 مرات أسبوعيا يساعد على خفض السكر بفعالية، إذ أظهرت الدراسات تأثيره الإيجابي خلال 90 دقيقة من تناوله لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

