إعلان

الإفراط في المكملات الغذائية يسبب الإصابة بهذا المرض

كتب : مصراوي

10:00 م 29/12/2025

الدكتور حسام موافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن خطورة تناول المكملات الغذائية خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.

وأوضح موافي: "المكملات الغذائية خطيرة جدا بمرور الوقت على الكلى وعضلة القلب".

وتابع حسام: "الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب المختص قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة: "المضادات الحيوية وأدوية الروماتيزم والمكملات الغذائية خطيرة جدا وتؤثر سلبا على الصحة، لذا يجب على الصيدليات عدم صرفها بدون روشتة".

ولفت: "تنقسم الفيتامينات إلى نوعين: فيتامينات تذوب في الماء، وأخرى لا تذوب فيه، فالنوع الأول يطرد الفائض منه خارج الجسم عن طريق البول، أما الثاني يتراكم في أنسجة الجسم مثل الشرايين والكبد والكلى والقلب، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية".

وأضاف: "يؤدي تناول فيتامين أ ود دون استشارة الطبيب إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة".

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا

حسام موافي المكملات الغذائية مخاطر المكملات الغذائية الفشل الكلوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد