كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن خطورة تناول المكملات الغذائية خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.

وأوضح موافي: "المكملات الغذائية خطيرة جدا بمرور الوقت على الكلى وعضلة القلب".

وتابع حسام: "الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب المختص قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة: "المضادات الحيوية وأدوية الروماتيزم والمكملات الغذائية خطيرة جدا وتؤثر سلبا على الصحة، لذا يجب على الصيدليات عدم صرفها بدون روشتة".

ولفت: "تنقسم الفيتامينات إلى نوعين: فيتامينات تذوب في الماء، وأخرى لا تذوب فيه، فالنوع الأول يطرد الفائض منه خارج الجسم عن طريق البول، أما الثاني يتراكم في أنسجة الجسم مثل الشرايين والكبد والكلى والقلب، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية".

وأضاف: "يؤدي تناول فيتامين أ ود دون استشارة الطبيب إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة".

