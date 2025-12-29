مع قدوم فصل الشتاء، تتكرر شكاوى من صعوبة الاستيقاظ صباحا، والشعور برغبة قوية في البقاء تحت الأغطية، حتى بعد الحصول على ساعات نوم كافية.

تلك الحالة لا ترتبط بالكسل أو ضعف الإرادة، بل ترجع إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية يمر بها الجسم خلال الطقس البارد، وفقًا لموقع medicalxpress.

- انخفاض درجات الحرارة

أن برودة الطقس تدفع الجسم للحفاظ على حرارته وطاقته، ما يجعل الانتقال من السرير الدافئ إلى الجو البارد أمرا غير مريح، ويزيد من الإحساس بالخمول عند الاستيقاظ.

- قلة التعرض لضوء الشمس

في فصل الشتاء تقل ساعات النهار، وهو ما يؤثر مباشرة على هرمونات الجسم، حيث يزداد إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس، ويقل إفراز هرمون السيروتونين المرتبط بالنشاط وتحسين المزاج، هذا الخلل الهرموني يجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة مقارنة بفصول السنة الأخرى.

- اضطراب الساعة البيولوجية

قلة ضوء الشمس في الصباح تؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ما يسبب شعورًا بالإرهاق حتى بعد نوم جيد، بطئًا في بدء النشاط اليومي.

- رغبة مستمرة في النوم

زيادة الحاجة للنوم العميق خلال الشتاء يميل الجسم إلى النوم لفترات أطول والدخول في مراحل نوم عميقة، وهو سلوك طبيعي مرتبط بتغير الفصول، لكنه يجعل الاستيقاظ المفاجئ أكثر صعوبة.

- تأثير الحالة النفسية

يرتبط فصل الشتاء لدى بعض الأشخاص بانخفاض المزاج أو ما يُعرف بـ"الاكتئاب الموسمي"، ما يقلل الحافز اليومي ويجعل مغادرة السرير في الصباح تحديًا حقيقيًا.

نصائح طبية مهمة

1- التعرض لضوء الشمس فور الاستيقاظ، تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ.

2- تدفئة الغرفة قبل النهوض من السرير.

3- ممارسة تمارين تمدد خفيفة صباحًا.

