ما سبب رؤية الومضات عند العطس؟

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور سينو جوزييف أخصائي طب وجراحة العيون الروسي أن الومضات أو الشرارات التي يراها الشخص عند العطس هي في أغلب الأحيان ظاهرة فسيولوجية طبيعية.

وقال سينو: "هذه تأثيرات بصرية تعرف باسم الوبصات وهي إحساس ذاتي بالضوء يراه الشخص دون وجود مصدر ضوء حقيقي من العالم الخارجي".

وأضاف: "تنشأ هذه الظاهرة نتيجة تهيج ميكانيكي أو كهربائي أو مغناطيسي لشبكية العين أو العصب البصري أو المراكز المسؤولة عن الرؤية في الدماغ".

وعند العطس يحدث ارتفاع حاد مؤقت في الضغط داخل الصدر والبطن ينتقل إلى أوعية الدماغ ومقلة العين، ما يؤدي إلى اهتزازات مجهرية في شبكية العين أو تغيرات في تدفق الدم، مسببة ومضات قصيرة.

وتعتبر هذه الحالة طبيعية إذا ظهرت فقط عند العطس أو السعال أو الحركات المفاجئة، واستمرت أقل من ثانية أو ثانيتين دون ألم أو فقدان للرؤية أو ظهور تعتيمات عائمة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ولكن هناك علامات خطيرة تتطلب استشارة الطبيب فورا مثل زيادة تكرار أو شدة الومضات واستمرارها لفترة أطول، ظهورها تلقائيا دون عوامل مسببة، أو مصاحبتها لأعراض أخرى مثل الصداع، الغثيان، أو ضعف البصر.

وقد تشير هذه الأعراض إلى أمراض خطيرة تشمل انفصال الشبكية، انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، الغلوكوما، والصداع النصفي المصحوب بهالة.

وينصح الطبيب بإيلاء اهتمام خاص للمرضى الذين يعانون من قصر نظر شديد، أو إصابات سابقة في الرأس أو العين، أو تغيرات تنكسية في الشبكية، وإجراء فحوصات دورية بعد سن الأربعين، ومراقبة ضغط الدم، وتجنب الحركات المفاجئة للرأس لمن لديهم استعداد لمشكلات شبكية.

ويجب أيضا الحفاظ على وزن صحي، وممارسة نشاط بدني منتظم، وتجنب الإجهاد الطويل، والإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول، والحفاظ على توازن السوائل، وعلاج التهابات الأنف والأذن والحنجرة بسرعة، إذ يمكن أن يؤدي سيلان الأنف المزمن والعطس المتكرر إلى تفاقم الأعراض.

