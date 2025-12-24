سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 ديسمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6850 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6810 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5958 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5107 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47670 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.