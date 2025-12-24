إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 ديسمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:23 م 24/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6850 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6810 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5958 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5107 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47670 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رتففاع الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18

