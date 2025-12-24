خطأ نرتكبه يوميا.. 4 مخاطر كارثية للنوم بالجوارب

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يلجأ كثيرون إلى النوم مرتدين الجوارب اعتقادا بأنها وسيلة فعالة للتدفئة والتخلص من برودة الطقس ليلا.

ووفقا لما ذكره موقع Times of India، حذر خبراء صحة من أن النوم بالجوارب، خاصة المصنوعة من خامات غير مناسبة أو الضيقة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية تتراوح بين اضطرابات الدورة الدموية وزيادة خطر الإصابة بعدوى الجلد.

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

1- زيادة خطر عدوى الجلد

الجوارب المصنوعة من النايلون أو الأقمشة غير القابلة للتهوية قد تخلق بيئة رطبة تساعد على نمو البكتيريا والفطريات، ما يزيد من احتمالات الإصابة بعدوى الجلد، ويفضل استخدام الجوارب القطنية.

2- التأثير على الدورة الدموية

في بعض الحالات، قد تؤدي الجوارب الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى القدمين بدلا من تحسينه، ما يسبب تنميلا أو شعورا بعدم الراحة أثناء النوم.

وينصح الخبراء باختيار جوارب مخصصة للنوم أو مقاس مريح غير ضاغط.

3- مشكلات النظافة الشخصية

النوم بجوارب غير نظيفة أو مستعملة قد يؤدي إلى روائح غير مستحبة وزيادة فرص العدوى الجلدية.

لذلك ينصح بارتداء زوج نظيف قبل النوم، ويفضل أن يكون مصنوعا من القطن أو الخيزران.

4- ارتفاع درجة حرارة الجسم

ارتداء الجوارب أثناء النوم، خاصة المصنوعة من خامات غير قابلة للتنفس، قد يرفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، وهو ما يؤثر سلبا على جودة النوم.

أقرأ أيضًا:



خطف ومؤامرة واغتيال.. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026



شوربة الثوم والزنجبيل.. وصفة سحرية لتعزيز المناعة



3 علامات خطيرة في أصابعك.. تنذرك بمشكلة بالرئة



"تظهر في المرحاض".. علامات تدل على الإصابة بالسكري



رسائل مبشرة لمواليد 3 أبراج فلكية.. هل أنت سعيد الحظ؟

















