راحة خلال 48 ساعة.. حقنة جديدة تحسن النوم لدى مرضى الإكزيما

كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج واعدة لحقنة جديدة مخصصة لعلاج الإكزيما، أظهرت قدرتها على تخفيف الحكة بشكل سريع وتحسين جودة النوم لدى المرضى خلال أيام قليلة فقط، ما يمنح أملا جديدا لملايين المصابين بهذا المرض الجلدي المزمن.

ووفقا لموقع "ميديكال إكسبريس"، أفاد الباحثون بأن حقنة نيموليزوماب، التي حصلت على الموافقة الطبية منذ نحو عام، نجحت في تقليل الشعور بالحكة خلال يومين فقط لدى عدد من المرضى يزيد بثلاثة أضعاف مقارنة بمن تلقوا علاجا وهميا.

تحسن ملحوظ في النوم

وأظهرت النتائج أن ضعف عدد مرضى الإكزيما الذين تلقوا الحقنة شهدوا تحسنا واضحا في جودة النوم خلال 48 ساعة، وهو ما يعد تطورا مهما لمرضى يعانون غالبا من الأرق واضطرابات النوم بسبب الحكة المستمرة.

وقال الدكتور كريستوف بيكيتي، رئيس برنامج الأمراض الجلدية العلاجية في الشركة المطورة للدواء، إن البيانات الجديدة تسلط الضوء على سرعة مفعول نيموليزوماب في السيطرة على الحكة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تحسين النوم وجودة الحياة لدى المصابين بالتهاب الجلد التأتبي والحكة العقدية.

موافقة رسمية ونتائج موسعة

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام نيموليزوماب في عام 2024 لعلاج حالات الإكزيما المتوسطة إلى الشديدة، إضافة إلى علاج الحكة العقدية، وهي نتوءات جلدية شديدة الحكة غالبا ما ترافق الإكزيما.

وفي الدراسة الأحدث، أجرى الباحثون تحليلا إضافيا لبيانات التجارب السريرية التي استندت إليها موافقة الـFDA، وشملت مراجعة نتائج ما يقرب من 2300 مشارك.

وأظهرت النتائج أن نحو 11% من المرضى الذين تلقوا نيموليزوماب شعروا بانخفاض ملحوظ في الحكة خلال 48 ساعة، مقابل 3% فقط بين من تلقوا العلاج الوهمي، ما يعكس فعالية الدواء وسرعة استجابته.