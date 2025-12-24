كشفت مراجعة علمية حديثة أن تقليل استهلاك الدهون المشبعة قد يشكل خطوة حاسمة في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

واعتمدت المراجعة على تحليل نتائج أكثر من 12 تجربة سريرية واسعة النطاق، شملت بيانات ما يزيد على 66 ألف مشارك، بهدف تقييم تأثير خفض الدهون المشبعة على صحة القلب ومستويات الكوليسترول ومعدلات الوفاة.

وبحسب موقع "هيلث داي"، تنتشر الدهون المشبعة في عدد كبير من الأطعمة الشائعة، مثل الزبدة، وشرائح اللحم الدسمة، والبيتزا، والآيس كريم، إضافة إلى اللحوم المصنعة والأطعمة الجاهزة.

انخفاض واضح في النوبات القلبية

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب حققوا فائدة ملموسة عند تقليل الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي، إذ انخفضت لديهم معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل ملحوظ.

في المقابل، لم تسجل الدراسة الفائدة نفسها بشكل واضح لدى الأشخاص غير المعرضين لمخاطر قلبية عالية، حتى بعد متابعة امتدت لنحو خمس سنوات.

توصيات غذائية

وتوصي الإرشادات الغذائية الصحية بألا تتجاوز الدهون المشبعة 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، بينما تذهب جمعية القلب الأمريكية إلى توصية أكثر تشددا، محددة الحد الآمن بأقل من 6% فقط.