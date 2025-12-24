أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعرا

أثارت عدة فيروسات خلال عام 2025 حالة من الجدل بعد انتشارها في مناطق مختلفة من العالم.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز 5 فيروسات أثارت الجدل في 2025، وفقا لـ "mayoclinic" و "clevelandclinic"

فيروس H1N1

يصيب هذا الفيروس الخلايا المبطنة للأنف والحلق والرئتين، وينتشر عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الشخص المصاب في الهواء حين يسعل أو يعطس أو يتنفس أو يتحدث.

الأعراض

الحمى وآلام العضلات والقشعريرة والتعرق والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وكثرة دموع العينين وآلام الجسم والصداع والتعب والضعف والإسهال وألم المعدة والقيء.

فيروس ماربورج

مرض خطير يسبب الحمى النزفية، وينتمي إلى عائلة الفيلوفيروس وينتقل عن طريق المخالطة المباشرة للجلد المجروح أو الأغشية المخاطية أو عبر الدم والإفرازات والأعضاء والأسطح الملوثة بهذه السوائل.

الأعراض

ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام المعدة والعضلات وإسهال مائي شديد وغثيان وقيء ومغص

فيروس الإيبولا

يمكن أن ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، ثم بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي والأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل كالمفروشات والملابس.

الأعراض

الحمى والتعب والصداع وآلام العضلات والتهاب الحلق والقيء والإسهال والطفح الجلدي والنزيف الداخلي والخارجي.

فيروس H5N1

إنفلونزا الطيور تنتقل من الطيور إلى الإنسان، لكنها نادرا ما تنتقل من إنسان لآخر، وهذا الفيروس ينشط مع الحرارة واختلاط الإنسان بالطيور.

الأعراض

آلام خفيفة في الجسم والأعصاب وارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتهاب رئوي حاد وصداع شديد واحتقان في الحلق ورعشة.

فيروس تشيكونغونيا

هو فيروس ينتقل عن طريق لدغات البعوض، وتتضمن أعراضه: الحمى والصداع وآلام العضلات وتورم المفاصل والتعب والغثيان.