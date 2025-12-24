النوم حصنك الأول ضد الإنفلونزا.. نصائح بسيطة لتعزيز مناعتك في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، يحتاج الجسم إلى تعزيز المناعة لمساعدة الجسم في التغلب على التحديات الصحية.

ووفقا لموقع "ميديكال كلينك"، فإن النوم الكافي يشكل خط الدفاع الأول للجهاز المناعي ضد نزلات البرد والفيروسات التنفسية.

وأظهرت دراسة حديثة في جامعة كامبريدج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات يكونون أكثر عرضة للإصابة بالزكام بنحو ثلاثة أضعاف، بينما يزيد النوم المتقطع الخطر حتى خمسة أضعاف ونصف.

ويعود ذلك إلى أن الجسم ينتج خلايا مناعية وسيتوكينات أثناء النوم، ما يعزز قدرته على مقاومة الفيروسات. لتقوية المناعة.

وينصح الأطباء بزيادة النوم 15-30 دقيقة يوميا، والالتزام بموعد ثابت للنوم، تخفيف الإضاءة، ضبط درجة حرارة الغرفة، وإبعاد الأجهزة الإلكترونية عن السرير.

كما حذر خبراء من النوم على البطن، مشيرين إلى أنه يزيد خطر التهاب الغضروف الضلعي نتيجة الضغط على الصدر لساعات طويلة.