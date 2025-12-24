شهدت بريطانيا ارتفاعا قياسيا في حالات دخول المستشفيات بسبب السلالة الجديدة من الإنفلونزا إتش 3 إن 2 (H3N2)، والمعروفة إعلاميا بـ"الإنفلونزا الخارقة".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا النمط الفرعي تسبب في زيادة بنسبة 55% في المرضى خلال أسبوع واحد، مع متوسط 2660 مريضا يوميا، ما دفع مسؤولي الصحة لتجديد الدعوة لارتداء الكمامات.

وتتميز هذه السلالة بأعراض مفاجئة تشمل ارتفاعا سريعا في درجة الحرارة وآلام الجسم وإرهاق وسعال جاف والتهاب الحلق وصداع وصعوبة في النوم وفقدان الشهية، إضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان.

رغم أن السلالة تختلف عن نسخة اللقاح لهذا العام، إلا أن اللقاح ما زال يوفر حماية جزئية، فيما تؤكد السلطات على أهمية غسل اليدين باستمرار والتخلص الفوري من المناديل لمنع انتشار العدوى.