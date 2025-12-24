إعلان

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة


كتب- أحمد الضبع:

12:00 م 24/12/2025

الإنفلونزا الخارقة

شهدت بريطانيا ارتفاعا قياسيا في حالات دخول المستشفيات بسبب السلالة الجديدة من الإنفلونزا إتش 3 إن 2 (H3N2)، والمعروفة إعلاميا بـ"الإنفلونزا الخارقة".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا النمط الفرعي تسبب في زيادة بنسبة 55% في المرضى خلال أسبوع واحد، مع متوسط 2660 مريضا يوميا، ما دفع مسؤولي الصحة لتجديد الدعوة لارتداء الكمامات.

وتتميز هذه السلالة بأعراض مفاجئة تشمل ارتفاعا سريعا في درجة الحرارة وآلام الجسم وإرهاق وسعال جاف والتهاب الحلق وصداع وصعوبة في النوم وفقدان الشهية، إضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان.

رغم أن السلالة تختلف عن نسخة اللقاح لهذا العام، إلا أن اللقاح ما زال يوفر حماية جزئية، فيما تؤكد السلطات على أهمية غسل اليدين باستمرار والتخلص الفوري من المناديل لمنع انتشار العدوى.

الإنفلونزا الخارقة أعراض الإنفلونزا الخارقة الإصابة بالإنفلونزا الخارقة

