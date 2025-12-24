ملتقى توظيف يوفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للشباب بهذه المحافظة- صور

أثارت ردود فعل واسعة.. أول تحرك حكومي بعد لقاء نقيب البيطريين في برنامج

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الأربعاء، نظمت مديرية عمل بني سويف ملتقى توظيف موسع نجح في توفير 820 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات بالقطاع الخاص.

وشهد الملتقى، الذي انعقد يوم 22 ديسمبر الجاري، حضورًا لافتًا من قيادات العمل بالمحافظة، وعلى رأسهم المهندس أحمد العربي، مدير مديرية عمل بني سويف، وعبد الحليم محمد، وكيل المديرية.

ويأتي هذا الملتقى تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع مؤخرًا بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، تحت إشراف محمد جبران، والذي يهدف إلى ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير عمالة مدربة للشركات والمصانع الكبرى.

وأكد المهندس أحمد العربي، مدير المديرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والحد من معدلات البطالة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجمعات الصناعية الكبرى مثل "مجمع عمال مصر".

وأشار إلى أن الملتقى شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب، وأن المديرية تتابع عن كثب إجراءات التعاقد مع المقبولين لضمان حقوقهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة.

