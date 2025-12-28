مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

7 صور لـ ظهور مبابي في مباراة كوت ديفوار و الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

11:48 م 28/12/2025
    مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار
    مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار
    مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار
    مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار
    مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار

ظهر كليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا و فريق ريال مدريد الإسباني خلال مباراة كوت ديفوار و الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وحتى الآن تعادل إيجابي بين كوت ديفوار والكاميرون 1-1.

ويذكر أن منتخب الكاميرون يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الأن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مبابي في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار مبابي كأس الأمم الأفريقية نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا

