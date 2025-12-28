7 صور لـ ظهور مبابي في مباراة كوت ديفوار و الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية
كتب ـ محمد الميموني:
ظهر كليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا و فريق ريال مدريد الإسباني خلال مباراة كوت ديفوار و الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.
ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.
وحتى الآن تعادل إيجابي بين كوت ديفوار والكاميرون 1-1.
ويذكر أن منتخب الكاميرون يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الأن.