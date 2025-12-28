إعلان

بينها أمراض الكبد.. حكة القدم قد تكشف مشاكل صحية خطيرة

كتبت- آلاء نبيل:

09:30 م 28/12/2025

يتعامل العديد من الأشخاص مع حكة القدمين على أنه أمر بسيط ويمكن أن يرتبط بمشكلة في الجلد، ويجهلون أن استمرار الرغبة في حكة القدمين يمكن أن يشير لمشكلات خطيرة.

وفقا لموقعي verywellhealth وhealth، إليك الأمراض الخطيرة المرتبطة بحكة القدمين.

مرض السكري

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، أو ما يعرف باعتلال الأعصاب، وضعف الدورة الدموية، ما ينتج عنه تنميل وألم ورغبة شديدة في حكة في القدمين.

أمراض الكبد

يتسبب خلل وظائف الكبد إلى تراكم البيليروبين، ما يؤدي إلى الشعور بحكة شديدة، وغالبًا ما يصاحبها اصفرار الجلد، الذي يعرف باسم اليرقان.

أمراض الكلى المزمنة

يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى تراكم السموم، ما يسبب حكة واسعة الانتشار، بما في ذلك في القدمين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت حكة القدمين بطريقة غير محتملة، أو عند ظهور أعراض أخرى مصاحبة لها مثل التعب المزمن، أو اصفرار الجلد، أو العطش الشديد، أو تغيرات في التبول، في هذه الحالات يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص للحصول على تشخيص دقيق.

أمراض الكبد حكة القدم

المزيد

