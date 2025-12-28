سام مرسي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

لم تعد الشهرة في عالم كرة القدم مرتبطة بعدد الأهداف أو البطولات المحققة، بل أصبحت مزيجاً من الأداء الاستثنائي، والحضور الإعلامي، والتأثير الجماهيري داخل الملعب وخارجه.

فاللاعب اليوم نجم رياضي وعلامة تجارية وشخصية عامة قادرة على التأثير في ملايين المتابعين حول العالم.

ويعرض "مصراوي" في السطور قائمة أكثر 15 لاعب كرة قدم شهرةً وتأثيراً في العالم حالياً، وفقاً لتصنيف"lentedesportiva"

1- ليونيل ميسي: "لاعب إنتر ميامي الأمريكي" يجمع كثيرون على أن ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مسيرة أسطورية توجت بلقب كأس العالم 2022.

2- كريستيانو رونالدو: يعتبر العلامة التجارية العالمية الأبرز في كرة القدم والهداف التاريخي للعبة، بطولته الاستثنائية وتأثيره الهائل جعلا إمبراطورية CR7 تمتد من الأزياء إلى الفنادق.

3- نيمار: لا يزال أحد أكثر لاعبي العالم حديثاً، مهاراته وإبداعه وجاذبيته التجارية أبقته تحت الأضواء رغم الإصابات.

4- كيليان مبابي: بطل عالم ومستقبل كرة القدم العالمية، ومع انتقاله إلى ريال مدريد، أصبح مغناطيساً إعلامياً وقوة تسويقية هائلة.

5- فينيسيوس جونيور: نجم ريال مدريد الأول حالياً وأحد مفاتيح نجاحه الأخير، ويمثل الجيل الجديد من أيقونات الكرة البرازيلية، مع عروض تخطف أنظار جماهير العالم.

6- محمد صلاح: أسطورة في أفريقيا ونجم عالمي بامتياز، إنجازاته التهديفية مع ليفربول، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الإنجليزي.

7- لامين يامال: بعمر 17 عاماً فقط، أصبح عنصراً أساسياً مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، تألقه في يورو 2024 وتسارعه اللافت جعله ظاهرة عالمية وأحد ألمع مواهب الجيل الجديد.

8- كول بالمر: أحد أبرز نجوم إنجلترا الصاعدين، تألق مع تشيلسي والمنتخب، احتفاليته الخاصة وأداؤه اللافت جعلاه محبوب الجماهير.

9- جود بيلينجهام: تأثيره مع ريال مدريد ومنتخب إنجلترا في سن مبكرة حصل على إشادة واسعة، كما أصبح وجهاً بارزاً في التسويق الرياضي.

10- إرلينج هالاند: حطم أرقاماً قياسية عدة، أبرزها الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، قوته البدنية وصعوده السريع جعله من أفضل المهاجمين في العالم.

11- سون هيونج-مين: بطل قومي في كوريا الجنوبية ونجم محبوب في البريميرليج، كما يعتبر أول لاعب آسيوي يفوز بالحذاء الذهبي، وهو ما جعله سفيراً عالمياً لكرة القدم الآسيوية.

12- هاري كين: الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا وأحد أكثر المهاجمين ثباتاً، انتقاله إلى بايرن ميونيخ لم يقلل من مكانته، ولا تزال قيادته داخل الملعب محط الأنظار.

13- كريم بنزيما: رغم ابتعاده عن الأضواء الأوروبية، لا تزال شهرته في تصاعد؛ فوزه بالكرة الذهبية 2022 ترك إرثاً خالداً مع ريال مدريد.

14- لويس سواريز: من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في كرة القدم الحديثة، لكن اسمه لا يزال حاضرا بقوة بأكثر من 500 هدف ومسيرة مليئة بالعناوين.

15- ماركوس راشفورد: أحد أكثر الوجوه شهرة في الكرة الإنجليزية، ليس فقط لأدائه داخل الملعب، بل لنشاطه الإنساني، حملاته لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا نالت احتراماً واسعاً.