انقذ عينيك.. نصائح مهمة لتجنب مخاطر الشاشات

كتب : مصراوي

01:00 ص 29/12/2025

انقذ عينيك.. نصائح مهمة لتجنب مخاطر الشاشات

يؤدي الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية إلى الإصابة بإجهاد العين الرقمي، المعروف أيضاً بمتلازمة رؤية الكمبيوتر، نتيجة تركيز العين لفترات طويلة على الشاشات أثناء العمل أو الترفيه.

تتعرض العين لإجهاد أكبر عند النظر إلى الشاشات مقارنة بقراءة النصوص المطبوعة، بسبب ضعف وضوح الحروف، وقلة التباين، إضافة إلى الانعكاسات والوهج، ما يزيد من صعوبة الرؤية، بحسب ميديكال نيوز توداي.

كما تسهم أوضاع الجلوس غير الصحيحة، والنظر إلى الشاشات من مسافات أو زوايا غير مناسبة، في زيادة التوتر العضلي وإجهاد العين، خاصة لدى من يعانون من مشكلات بصرية.

وتشير الدراسات إلى انخفاض معدل الرمش أثناء استخدام الشاشات، رغم أهميته في ترطيب العين وحمايتها، مما يفسر ظهور أعراض مثل الجفاف والحرقة.

وتشمل أعراض الإجهاد الرقمي تعب العينين، تشوش الرؤية، الحساسية للضوء، الصداع، وآلام الرقبة والكتفين.

للحد من هذه المشكلة، يُنصح باتباع قاعدة 20-20-20، وأخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة تمارين بسيطة للعين مثل تمرين الرقم 8 والرمش المتعمد، حيث تساعد هذه الإجراءات على تخفيف الإجهاد وتحسين راحة العين.

مخاطر الشاشات

