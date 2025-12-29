الصحة تعلق على فيديو الهروب الجماعي من مركز لعلاج الإدمان بالمريوطية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنشأة التي ظهرت في فيديو الهروب الجماعي من مركز لعلاج الإدمان بالمريوطية غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة": "دي منشأة غير مرخصة وغير مؤهلة حتى للسكن العادي، فما بالك بتقديم خدمة علاج الإدمان... بتمارس نشاط غير قانوني".

وأوضح أن شروط ترخيص مثل هذه المنشآت تشمل توفير مكان مستقل يتوافق مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوافر فريق طبي متكامل من أطباء نفسيين متخصصين ومرخصين من المجلس القومي للصحة النفسية، وممرضين مؤهلين وأخصائيين اجتماعيين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية ووزارة الداخلية، تقوم بحملات تفتيشية مستمرة، مؤكداً أنه تم إغلاق 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من عام 2025 وحده في عدة محافظات.

ورداً على سؤال حول سبب لجوء البعض لهذه المراكز غير المرخصة، أكد المتحدث أن السببين الرئيسيين هما الخوف من الوصمة الاجتماعية والحفاظ على سرية معلومات النزلاء، مشدداً على أن هذين الأمرين "غير حقيقيين" مع مثل تلك المنشآت.

ولفت إلى أن مصر لديها 284 مركزاً لعلاج الإدمان مرخصة على مستوى الجمهورية، ما بين حكومي وخاص، وأن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص بالصحة النفسية يحافظ بشكل كامل على سرية المتعافين.

ودعا عبد الغفار المواطنين إلى التوجه للمراكز المرخصة والتمتع بالخدمة الآمنة والمحتواة قانونياً، بدلًا من المخاطرة بصحتهم في أماكن عشوائية تشكل خطرًا على حياتهم.