جاكرتا-(د ب أ)

كثفت وزارة السياحة الإندونيسية تنسيقها مع فرق الإنقاذ والسفارة الإسبانية عقب غرق قارب سياحي قبالة جزيرة لابوان باجو في شرقى إندونيسيا، ما أسفر عن فقدان أربعة مواطنين إسبان وتعليق الرحلات السياحية البحرية مؤقتا.

وقالت وزيرة السياحة ويديانتي بوتري وردانا، في تصريح أدلت به في جاكرتا اليوم الأحد، إن وزارتها عملت بشكل وثيق مع السفارة الإسبانية لضمان تقديم الدعم القنصلي وتنسيق المساعدة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث في المياه القريبة من جزيرة بادار، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأضافت وردانا أن السلطات الإسبانية أعربت عن تقديرها للاستجابة السريعة التي أبدتها فرق الإنقاذ الإندونيسية، فيما يركز الجانبان على تكثيف الجهود للعثور على الأشخاص الأربعة الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وأفاد مسؤولون بأن القارب السياحي الخشبي من نوع "فينيسي" المسمى بوتري ساكينا غرق في مضيق بادار بعدما ضربته أمواج بلغ ارتفاعها نحو مترين، ما أدى إلى تعطل المحرك.

ولا يزال أربعة سياح إسبان في عداد المفقودين، وهم مدرب فريق كرة القدم النسائي لنادي فالنسيا الإسباني فرناندو مارتين كاريراس وأطفاله الثلاثة.

وذكرت السلطات أن سبعة أشخاص، من بينهم ركاب وأفراد الطاقم، تم إنقاذهم من القارب، وأفادت التقارير بأن حالتهم مستقرة بعد الحادث.