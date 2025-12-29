إعلان

ترامب يتساءل عن إمكانية استقباله في أوكرانيا.. وزيلينسكي: أهلا وسهلا

كتب : محمود الطوخي

12:41 ص 29/12/2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ليس لديه مشكلة في السفر إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد في تأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

مع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يرجح السفر إلى أوكرانيا، قائلا: "ليس لدي مشكلة في السفر إلى هناك. لكننا لا نتوقع ذلك، أود إتمام الصفقة وليس بالضرورة أن أذهب إلى هناك".

وأشار ترامب، إلى أنه عرض الذهاب إلى كييف والتحدث أمام البرلمان الأوكراني، مضيفا: "لا أعرف إذا كان ذلك سيساعد، أعتقد أنه قد يساعد، لكنني لا أعرف حتى إن كان الأمر موضع ترحيب".

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سريعا على حديثا ترامب، قائلا: "أهلا وسهلا بك".

وخلال المؤتمر الصحفي، وصف ترامب محادثاته التي استمرت لقرابة 3 ساعات مع زيلينسكي بأنها "ممتازة".

وأضاف ترامب: "لقد كان اجتماعا رائعا. ناقشنا الكثير من الأمور، أعتقد أننا نقترب كثيرا وربما نقترب جدا من اتفاق. لقد أحرزنا تقدما كبيرا في إنهاء تلك الحرب".

ورغم ذلك، أشار ترامب إلى أنه لا تزال هناك قضيتين رئيسيتين عالقتين، بما في ذلك التنازل عن دونباس لصالح روسيا، لكنه علّق بأن "نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك.. إنها قضية مهمة للغاية".

ورفض الرئيس الأمريكي تحديد نسبة مئوية للشروط التي تم الاتفاق عليها، غير أنه قال إنها ربما تكون قريبة من 95%.

وتقترح خطة أوكرانية مطروحة، إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من دونباس التي من المفترض أن تنسحب منها روسيا بموجب اتفاق السلام المحتمل.

