كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

20 صورة لكريستيانو رونالدو وجورجينا من حفل جوائز جلوب سوكر 2025

كتب : مصراوي

12:12 ص 29/12/2025
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (3)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (1)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (5)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (7)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (8)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (4)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (10)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (6)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (12)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (11)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (13)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (15)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (9)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (16)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (18)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (19)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (17)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (14)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (20)

القاهرة – مصراوي

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم مساء الأحد في مدينة دبي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي.

كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر

وحرصت جورجينا رودريجيز على مرافقة رونالدو، كما اعتادت دائما، لدعمه ومساندته في مختلف المناسبات وحضور حفلات تتويجه.

وخطفت جورجينا الأنظار بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي نالت إشادة واسعة من الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهورها اللافت وتألقها الدائم.

من جانبه، ظهر كريستيانو رونالدو بإطلالة أنيقة مرتديا بدلة فاخرة وساعة مرصعة بالماس، وهو ما حظي بإعجاب الجميع، ليؤكد كعادته على أسلوبه المميز وأناقته الدائمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو وجورجينا جوائز جلوب سوكر صور جورجينا آخر أخبار كريستيانو رونالدو وجورجينا صور جورجينا رودريغيز

