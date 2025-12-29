20 صورة لكريستيانو رونالدو وجورجينا من حفل جوائز جلوب سوكر 2025

25 صورة لأجمل اللحظات الرومانسية بين جورجينا وكريستيانو في عام 2025

القاهرة – مصراوي

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم مساء الأحد في مدينة دبي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي.

كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر

وحرصت جورجينا رودريجيز على مرافقة رونالدو، كما اعتادت دائما، لدعمه ومساندته في مختلف المناسبات وحضور حفلات تتويجه.

وخطفت جورجينا الأنظار بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي نالت إشادة واسعة من الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهورها اللافت وتألقها الدائم.

من جانبه، ظهر كريستيانو رونالدو بإطلالة أنيقة مرتديا بدلة فاخرة وساعة مرصعة بالماس، وهو ما حظي بإعجاب الجميع، ليؤكد كعادته على أسلوبه المميز وأناقته الدائمة.