الكبد أحد أهم أعضاء الجسم التي لا يمكن الاستغناء عنه، فهو يؤدي مئات الوظائف الحيوية الهامة، لذا عندما يعجز عن أداء وظائفه المتعددة، تتأثر الصحة العامة سلبا.

وفيما يلي، إليك أبرز 12 علامة تظهر على جسمك تكشف أن كبدك ينهار بصمت، وفقا لموقع "clevelandclinic"

اصفرار الجلد والعينين

عندما لا يستطيع الكبد معالجة أو إفراز البيليروبين، وهو صبغة صفراء ناتجة عن تحلل خلايا الدم الحمراء، فإنه يتراكم في الأنسجة، ويمكن أن تؤدي

الانسدادات في القنوات الصفراوية إلى تفاقم احتباس البيليروبين.

احتباس السوائل غير المبرر

يؤدي فشل الكبد إلى إنتاج كمية أقل من الألبومين، مما يتسبب في تسرب السوائل إلى البطن والساقين.

ويؤدي نسيج الكبد المتندب إلى رفع الضغط في الأوردة البابية، مما يدفع السوائل إلى التجاويف المحيطة.

التشوش الذهني وتغيرات الشخصية

تتراكم الأمونيا السامة والمستقلبات الأخرى عندما يفشل الكبد في إزالة السموم من الدم، مما يؤثر على وظائف الدماغ.

الغثيان المستمر وفقدان الشهية

يؤدي تراكم البيليروبين والسموم الأخرى إلى تهيج الجهاز الهضمي وضعف هضم الدهون، مما يسبب الانتفاخ والغثيان والشعور المبكر بالشبع.

البول الداكن

يفشل في دخول القنوات الصفراوية، لذلك يتم إفرازه في البول، مما يؤدي إلى تغير لونه إلى اللون الداكن.

وبدون تدفق الصفراء، يفقد البراز لونه البني، ويصبح شاحبا.

الإرهاق والضعف

يؤدي ضعف تخزين الجلوكوز وحمل السموم إلى انخفاض إنتاج الطاقة الخلوية.

كما أن فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة شائع في أمراض الكبد المتقدمة، ويسهم في الشعور بالتعب الشديد.

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف والحكة

يؤدي انخفاض تخليق عوامل التخثر في الكبد إلى زيادة خطر النزيف وسهولة الإصابة بالكدمات، وأيضا تتسبب أملاح الصفراء المترسبة في الجلد في حدوث حكة شديدة.