شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الإسكان يُعلن عدد المتقدمين للسكن البديل من متضرري قانون الإيجار القديم

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة، مشددا على أن دور وزارة الإسكان محدد بوضوح في نص المادة (8)، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.

بعد حلقة عمرو أديب.. الأزهر يصدر بيانا بشأن تنبؤات العام الجديد

أكد الأزهر الشريف، أن ادعاء معرفة الغيب، والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون؛ أفكار وممارسات تخالف صحيح الدين والعلم، وتُضلل العقل، وامتهانها جريمة، ولا يليق إذا كان المُنجِّم يهدم القيم، ويرسخ التَّعلُّق بالخرافة؛ أن يُقدم للجمهور ويُسمَع قوله ويُحتفَى بتنبؤاته وخرافاته.

يأتي ذلك بعد حلقة عمرو أديب، أمس، عبر برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، واستضاف فيها بسنت يوسف خبيرة التاور، لمعرفة توقعاتها للعام الميلادي الجديد.

الإفتاء: كتابة الأملاك للبنات جائزة بشرط

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان له الحق في التصرف في ماله حال حياته بالطريقة التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، مشيرًا إلى أن الأصل هو العدل بين الأولاد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح بسرعة 60 كم في الساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الإثنين 29 ديسمبر 2025، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا، تبدأ من الساعة الثالثة فجرًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أحمد موسى: علاء عبد الفتاح ليس سجين رأي ومنحه الجنسية البريطانية ازدواجية معايير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية واجهت على مدار 14 عامًا محاولات متكررة لتزييف الوعي وخلط المفاهيم، مشيرًا إلى أن البعض دأب على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار "حرية الرأي والتعبير".

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الرد الدائم كان "دي حرية رأي" رغم أن التصريحات تضمنت دعوات لهدم الجيش واستهداف أبنائه وتخريب الدولة، مضيفاً أن هذا لا يندرج تحت حرية التعبير بأي حال من الأحوال.

