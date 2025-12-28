علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

غالبًا ما تظهر علامات العين التي قد تكشف عن الإصابة بالسكري بعد حدوث تلف كبير، ولذلك يُعد فحص العين السنوي مع توسيع الحدقة ضروريًا للكشف المبكر.

وبحسب ما ذكره موقعي mayoclinic، و medlineplus، و تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بداء السكري ما يلي:

1- تشوش الرؤية :

يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تورم عدسة العين، ما يُغير شكلها وقدرتها على التركيز، وعدم وضوح في الرؤية.

2- ضعف رؤية الألوان:

يتسبب ارتفاع السكر المستمر إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يجعل الألوان باهتة أو غير واضحة أو أقل حيوية.

3- صعوبة الرؤية الليلية:

عدم مراقبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ينتج عن ذلك تلف في الشبكية، وبالتالي يكون هناك صعوبة في الرؤية في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة أو أثناء القيادة ليلاً.