ترامب: روسيا تود أن ترى أوكرانيا ناجحة وسوف تساعد في إعادة إعمارها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعا رائعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتقدا أنه يقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعه مع زيلينسكي اليوم الأحد، أنه ناقش قضايا صعبة وحققا تقدما كبيرا بنسبة قريبة من 95%، قائلا: "فرق العمل تحقق تقدما ولكن الأمر يتطلب وقتا لضمان تحقيق مصالح شعبنا وبلدنا".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هناك قضية أو اثنتان شائكتان في محادثات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تطلب تخلي كييف عن دونباس معتقدا أن عليها تعديل هذا الطلب.

وأكد ترامب، أنه ناقش مع بوتين موضوع المحطة النووية، لافتًا إلى أن بوتين يعمل مع أوكرانيا لإعادة فتحها ولم يضربها بالصواريخ ويريد إعادة تشغيلها.

وذكر ترامب، أن الأمور تجري بطريقة جيدة وربما خلال بضعة أسابيع سنعرف نتيجة المباحثات بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا:"روسيا تود أن ترى أوكرانيا ناجحة وسوف تساعد في إعادة إعمارها".

وأشار ترامب، إلى أن فريق العمل الأمريكي سيضم ويتكوف وكوشنر ووزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين، وعلى أوروبا عليها مسؤولية كبيرة في ضمان أمن أوكرانيا.