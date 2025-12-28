إعلان

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

كتبت- آلاء نبيل:

10:30 م 28/12/2025

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتج

عادة ما تكون الرعشة المفاجئة في اليد علامة على حالات صحية مختلفة، تتراوح بين مشكلات يمكن السيطرة عليها واضطرابات عصبية مزمنة، من المهم استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق، خاصة إذا كانت الرعشة مستمرة أو شديدة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

وبحسب موقعي medicalnewstoday، و mayoclinic، تشمل الأمراض والحالات التي يمكن أن تسبب رعشة مفاجئة في اليد ما يلي:

1- الرعاش الأساسي

هو النوع الأكثر شيوعا من اضطرابات الرعاش، وهو حالة عصبية، وغالبا ما يكون وراثيا، ويحدث عادة أثناء الحركات الإرادية، مثل الكتابة أو تناول الطعام أو حمل كوب.

2- مرض باركنسون:

غالبا ما تكون رعشة اليدين من أولى علامات هذا الاضطراب العصبي التدريجي، وتحدث رعشة باركنسون عادة عندما تكون اليدان في حالة راحة وتسمى بـ "رعشة الراحة"، وغالبا ما تبدأ في جانب واحد من الجسم قبل أن تنتشر لاحقا.

3- التصلب المتعدد:

يمكن أن يؤدي تلف مناطق الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في الحركة إلى حدوث رعشة لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد.

4- السكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي تلف أجزاء معينة من الدماغ المسؤولة عن تنسيق الحركة إلى حدوث رعشة بعد السكتة الدماغية.

5- فرط نشاط الغدة الدرقية

يؤدي فرط هرمونات الغدة الدرقية إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يسبب رعشة دقيقة وسريعة في اليدين.

6- انخفاض نسبة السكر في الدم

يتسبب الانخفاض المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الدم، وخاصة لدى الأفراد المصابين بمرض السكري، في حدوث رعشة مفاجئة في اليدين.

7- فشل الكبد أو الكلى

يؤدي الخلل الكبير في هذه الأعضاء إلى نوع من الرعاش يعرف باسم الرعاش النجمي أو "الرعاش الخافق".

8- نقص الفيتامينات

على الرغم من ندرتها، إلا أن نقص بعض فيتامينات ب (مثل ب1، ب6، وب12) يمكن أن يؤثر على وظيفة الأعصاب وينتج عنها رعشة اليدين.

