انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الأولى في الفيوم

كتب : حسين فتحي

12:53 ص 29/12/2025

الحصر العددي للدائرة الأولى في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أظهر الحصر العددي لنتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم)، حصول المرشح محمد فؤاد زغلول (حزب الوعي) على 39 ألفًا و462 صوتًا، بينما سجل منافسه سيد أحمد سلطان (حزب الشعب الجمهوري) 38 ألفًا و68 صوتًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة برئاسة المستشار محمد يوسف، أن إجمالي عدد الناخبين في الدائرة يبلغ 652 ألفًا و622 صوتًا، حضر منهم للتصويت 84 ألفًا و128 ناخبًا.

وبينت اللجنة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 77 ألفًا و530 صوتًا، في حين رُصدت 6 آلاف و598 صوتًا باطلًا.

وتُعد هذه الأرقام حصرًا عدديًا للأصوات بالمحاكم الابتدائية، بانتظار إعلان النتيجة النهائية رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب الفيوم

