أول تعليق من هيفاء وهبي بعد وقف قرار منعها من الغناء في مصر

كتب : معتز عباس

11:29 م 28/12/2025

هيفاء وهبي

أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها البالغة، بعد إصدار المحكمة حكمًا بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح الفنانة تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

وأصدرت هيفاء وهبي بيانًا وجهت فيه التحية لقضاء مصر العظيم، مؤكدة أنه حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات.

وكما تقدمت هيفاء وهبي بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء العادل، مؤكدة أن الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل مصر ، أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

وأكدت هيفاء،احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها العميق لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، من جمهورها في مصر والعالم العربي.

وختامًا أعربت هيفاء وهبي، عن سعادتها البالغة بالعودة لممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي لطالما كانت وستظل منارة للفن والإبداع، مؤكدة أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بمحبيها في الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع.

