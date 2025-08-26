بعد مصرعها في حادث مأساوي.. من هي ملكة الجمال كسينيا ألكساندروفا؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في حادث مروع، فارقت عارضة الأزياء الروسية وملكة جمال الكون السابقة كسينيا ألكسندروفا الحياة عن عمر 30 عامًا، بعد صراع استمر 5 أسابيع مع إصابات خطيرة تعرضت لها إثر حادث سير في روسيا.

ونُقلت كسينيا إلى المستشفى عقب الحادث، لكنها توفيت متأثرة بإصابة دماغية بالغة.

ووفقا لموقع The Sun، كانت ألكسندروفا على متن سيارة بورش عندما وقع التصادم المفاجئ في منطقة تفير، ليتم نقلها إلى معهد سكليفوسوفسكي للأبحاث في موسكو حيث بقيت تكافح من أجل حياتها حتى وفاتها.

وكتب الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لقد تركت رقتها وجمالها وروحها بصمة لا تُمحى على عائلة ملكة جمال الكون. نرجو أن تظل ذكراها مصدر إلهام للطف والقوة والحب في قلوب كل من عرفوها".

من هي كسينيا ألكسندروفا؟

-عارضة أزياء وملكة جمال روسية سابقة.

-من مواليد موسكو، وعاشت فيها معظم حياتها.

-بدأت العمل مع وكالة "مودوس فينديس" منذ سن التاسعة عشرة.

-حاصلة على بكالوريوس علم النفس من جامعة موسكو التربوية الحكومية، وعملت أخصائية نفسية لمساعدة الآخرين.

-شاركت في مسابقة ملكة جمال روسيا 2017 وحصلت على المركز الثاني ممثلةً موسكو.

-نافست أيضًا في ملكة جمال الكون 2017.

-تزوجت من إيليا في مارس الماضي.

-توفيت يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، بعد أسابيع من بقائها في المستشفى.

اقرأ أيضًا:

لزيادة مستويات فيتامين "د" في الجسم.. تناول هذه الأطعمة

روبي بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأبيض؟

"فستان الستارة وتاج القرون".. أغرب إطلالات ميريام فارس التي أثارت الجدل

خلي بالك.. 7 علامات تحدث في المنزل تدل على أنك محسود

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة- أبرزها إنقاص الوزن