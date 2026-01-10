إعلان

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء

كتب : أسماء مرسي

08:25 م 10/01/2026
    نانسي عجرم من أحدث جلسة تصوير
    نانسي عجرم

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة مُلفتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نانسي فستانا طويلا شفافا باللون الأسود تميز بأنه بقصة "سترابلس"، ومزينا بتطريزات لامعة، وبتصميم ضيق على الجسم، أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات بألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عال باللون الفضي الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة.

وفقا لموقع "Times of India "، ارتداء الفستان الأسود خيارا مثاليا لبشرة نانسي عجرم، كما يسهل تنسيقه مع الملابس والإكسسوارات المختلفة، إضافة إلى ذلك، يمنح هذا اللون القوام مظهرا أنحف وأكثر تناسقا، ويضفي لمسة من الجاذبية على الإطلالة، ما يجعل الفستان الأسود دائما خيارا راقيا و أنيقا لأي مناسبة.

نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم إنستجرام نانسي عجرم

