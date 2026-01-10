إعلان

5 أطعمة شائعة تحول يومك لطاقة وصفاء ذهني

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 10/01/2026

أطعمة شائعة ترفع مستوى التركيز

العناية بصحتك الذهنية لا تتعلق فقط بالتمارين العقلية، بل بما تضيفه إلى نظامك الغذائي.

بعض الأطعمة البسيطة يمكنها أن تحسن التركيز وتنشّط المزاج بشكل ملحوظ، وفق "هيلث لاين".

الشوكولاتة الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة والكافيين بنسب معتدلة، تساعد على تنشيط الدماغ وتحسين المزاج.

المكسرات (الجوز واللوز)

مصدر ممتاز للأوميجا 3 وفيتامين E، ما يدعم الذاكرة ويخفف التوتر النفسي.

التوت بأنواعه

يحوي مضادات أكسدة تحمي خلايا الدماغ وتعزز التركيز والانتباه.

البيض

يحتوي على الكولين، وهو عنصر مهم لصحة الدماغ ونقل الإشارات العصبية، ما يحسّن التركيز.

الأفوكادو

يُعزز تدفق الدم إلى الدماغ بفضل الدهون الصحية، ويعمل على تحسين المزاج والطاقة الذهنية.

أطعمة شائعة ترفع مستوى التركيز صحة أطعمة

