4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة- أبرزها إنقاص الوزن

الجوافة من الفواكه التي يحب الكثير من الأشخاص تناولها، وذلك لمذاقها اللذيذ واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية للجسم.

وفقا لموقع "health"، إليك أبرز 4 فوائد لتناول ثمرة من الجوافة:

تقوية الجهاز المناعي

الجوافة مصدرًا غنيًا بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يؤدي دورًا حيويًا في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات والعدوي.

خصائص مضادة للسرطان

الجوافة تُسهم في قمع نمو الخلايا السرطانية، بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية.

إنقاص الوزن

كما أنها خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى إدارة وزنهم، حيث تحتوي ثمرة واحدة على 37 سعرة حرارية فقط مع ما يقارب 3 جرامات من الألياف، ما يجعلها وجبة خفيفة مُشبعة وقليلة السعرات الحرارية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواها العالي من الألياف، فهي مثالية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، تناولها بانتظام يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، ما يسهم في الحفاظ على جهاز هضمي سليم.

