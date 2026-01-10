مسؤولون أمريكيون: إدارة ترامب تبحث خيارات الهجوم على إيران

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات تنفيذ تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة ضد إيران، بما في ذلك تحديد مواقع لاستهدافها بضربة جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية متعددة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن خطة العمل، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي معدات عسكرية أو أفراد تحسبا لهجوم محتمل حتى الآن.

وتتزامن هذه التسريبات مع تلميح ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال"، السبت، إلى استعداد بلاده للرد إذا استمرت طهران في قمع المتظاهرين، قائلا: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".