"ملك اللعبة".. رسالة خاصة من الجماهير لمحمد صلاح في مباراة كوت ديفوار

وجهت جماهير منتخب مصر المتواجدة في مدرجات ملعب "أدرار"، لمتابعة مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا، مجموعة من الرسائل إلى لاعبي المنتخب الوطني وبشكل خاص قائد الفراعنة محمد صلاح.

ورفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة تحمل صورة قائد منتخب مصر محمد صلاح، وكتب عليها: "قد عاد ملك اللعبة".

كما رفع عدد من الجماهير صورة آخرى لإمام عاشور وكتب عليها: "الساطور إمام عاشور".

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره كوت ديفوار اليوم، على ملعب "أدرار"، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز، على حساب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

