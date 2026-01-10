مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

"ملك اللعبة".. رسالة خاصة من الجماهير لمحمد صلاح في مباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

09:01 م 10/01/2026
وجهت جماهير منتخب مصر المتواجدة في مدرجات ملعب "أدرار"، لمتابعة مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا، مجموعة من الرسائل إلى لاعبي المنتخب الوطني وبشكل خاص قائد الفراعنة محمد صلاح.

ورفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة تحمل صورة قائد منتخب مصر محمد صلاح، وكتب عليها: "قد عاد ملك اللعبة".

كما رفع عدد من الجماهير صورة آخرى لإمام عاشور وكتب عليها: "الساطور إمام عاشور".

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره كوت ديفوار اليوم، على ملعب "أدرار"، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز، على حساب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

