فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

"ثقة للفراعنة وصدمة قبل النهاية".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الأول في ربع

انتهي الشوط الاول من مباراة منتخب مصر و كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدفي منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 3 من تسديدة قوية، ورامي ربيعة في الدقيقة 32 من رأسية قوية.

وسجل هدف كوت ديفوار أحمد فتوح لاعب منتخب مصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.