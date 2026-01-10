مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 0
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

10:01 م 10/01/2026 تعديل في 10:37 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (18) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (19) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (20) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (21) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (22) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (10) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (9) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة مصر (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهي الشوط الاول من مباراة منتخب مصر و كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدفي منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 3 من تسديدة قوية، ورامي ربيعة في الدقيقة 32 من رأسية قوية.

وسجل هدف كوت ديفوار أحمد فتوح لاعب منتخب مصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار أهداف منتخب مصر اليوم أهداف منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
أخبار مصر

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار.. 3-2.. دوي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار.. 3-2.. دوي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري
بث مباشر الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة.. محمد أيوب عاصف يتألق
أخبار مصر

بث مباشر الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة.. محمد أيوب عاصف يتألق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار