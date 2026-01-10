كتب - محمود عبده:

الحديد وفيتامين سي عنصران حيويان لصحة الإنسان، ويكتسب الجمع بينهما أهمية خاصة، خصوصا لمن يعتمدون على مصادر نباتية للحديد.

وفقا لموقع "timesofindia"، هذه التركيبة ليست مجرد صدفة غذائية، بل تمنح الجسم أفضل فرصة للاستفادة من الحديد وتقوية وظائفه الحيوية.

الحديد وفيتامين سي

يساعد فيتامين سي على تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الخضراوات مثل السبانخ والفاصوليا، ما يجعله ضروريا لمن يسعون للوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ومن فوائدهم ما يلي:

- يساهم الحديد في تصنيع خلايا الدم الحمراء ودعم نمو الجسم ووظائف الدماغ.

- فيتامين سي يعزز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

طرق الحصول عليهما

يمكن الحصول على الحديد وفيتامين سي من:

-المكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة.

-الأطعمة الغنية بالحديد مع مصادر فيتامين سي مثل البرتقال مع السبانخ أو الفلفل الأحمر مع العدس.

يفضل تناول المكملات بعد الطعام لتقليل اضطرابات المعدة، مع ضرورة استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، خصوصا عند وجود حالات طبية أو أدوية تتأثر بالفيتامينات أو المعادن.

الاحتياطات والتحذيرات

- الحديد الزائد قد يسبب الإمساك، الغثيان، أو آلام البطن.

- الجرعات العالية جدا من فيتامين سي قد تؤدي إلى الإسهال واضطرابات المعدة.

تفاعلات دوائية محتملة

-فيتامين سي قد يقلل فعالية بعض أدوية الستاتين أو علاجات السرطان.

-الحديد قد يتفاعل مع أدوية الغدة الدرقية، مرض باركنسون، أو مضادات الحموضة.

