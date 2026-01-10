مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

2 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

فيديو هدف منتخب مصر الثاني في مرمى منتخب كوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

09:49 م 10/01/2026
سجل رامي ربيعة لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى كوت ديفوار.

وبهذا الهدف، أصبحت نتيجة اللقاء تقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح عمر مرموش التسجيل للفراعنة في الدقيقة الثالثة، فيما جاء هدف كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر هدف رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار

