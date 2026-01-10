فيديو هدف منتخب مصر الثاني في مرمى منتخب كوت ديفوار

سجل رامي ربيعة لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي، هدف منتخب مصر الثاني في مرمى كوت ديفوار.

وبهذا الهدف، أصبحت نتيجة اللقاء تقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح عمر مرموش التسجيل للفراعنة في الدقيقة الثالثة، فيما جاء هدف كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.