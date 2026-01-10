كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن أن التعرق الليلي الغزير يعد علامة تحذيرية غير معروفة على الإصابة بالسرطان.

ويحدث التعرق الليلي عندما تتعرق كثيرا لدرجة أن ملابسك الليلية وفراشك يكونان مبللين تماما.

والتعرق الليلي الشديد ضمن المؤشرات التي تدل على السرطان، ومع ذلك، ينتج هذا التعرق أيضا عن العلاجات الدوائية أو الأمراض الأقل خطورة.

وقد يكون التعرق الليلي أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) ناتجا عن التهابات أو آثار جانبية لبعض الأدوية، كما أنه شائع بين النساء في فترة انقطاع الطمث.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إلى أن بعض أنواع السرطان تؤدي إلى زيادة التعرق، وتشمل هذه الأنواع ما يلي:

سرطان الكلى

أورام الخلايا الجرثومية

ورم الظهارة المتوسطة

سرطان الدم

سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقدم

سرطان العظام

سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان البروستاتا

ومع ذلك، فإن التعرق الليلي الشديد الذي يحدث لدرجة أن ملاءات السرير تصبح مبللة تماما، يمكن أن يكون في بعض الأحيان علامة على الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).

متى يجب استشارة الطبيب؟

-إذا كان الشخص يعاني من التعرق الليلي وفقدان الوزن غير مبرر.

-ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالقشعريرة أو السعال أو الإسهال.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع