بث مباشر الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة.. محمد أيوب عاصف يتألق

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية إقبالًا كبيرًا من الملايين من محبي برنامج دولة التلاوة، الذين يتطلعون لمتابعة الحلقات الجديدة مباشرة عبر الإنترنت، بحثًا عن رابط بث مباشر الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة دون انتظار إعادة العرض.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي طرق متابعة الحلقة الجديدة بكل سهولة، وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل القائمين على البرنامج.

بث مباشر الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة

أعلن القائمون على البرنامج أن الحلقة الـ18 ستعرض اليوم السبت في الأوقات التالية: (الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة - الساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي)، وأضاف القائمون أن الحلقة ستبث عبر قنوات الحياة، CBC، والناس التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرق متابعة البث المباشر

يمكن لجمهور البرنامج متابعة الحلقة مباشرة عبر: (الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية على فيس بوك - الصفحات الرسمية لقنوات الحياة، CBC، والناس) وتتيح هذه الطرق متابعة الحلقة الـ18 في توقيت عرضها، دون الحاجة للانتظار لمشاهدتها لاحقًا عبر إعادة العرض.

ضيف شرف الحلقة الـ18 من برنامج دولة التلاوة

وكشف الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام على البرنامج، أن حلقة اليوم ستستضيف القارئ الشهير محمد أيوب عاصف كضيف شرف، ليشارك المتسابقين في قراءة مشتركة. كما ستضم الحلقة اليوم 3 متسابقين من الشباب الموهوبين، وهم: محمد القلاجي، ومحمود السيد، ومحمد ماهر شفيق، فيما سيشارك متسابقون آخرون في الحلقات القادمة.

