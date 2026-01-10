يعد تخزين البصل بشكل صحيح أمرا ضروريا للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة، خاصة مع زيادة الطلب عليه في تحضير العديد من الأطباق خلال شهر رمضان.

فيما يلي أفضل الطرق لتخزين البصل ومنعه من التلف، وفقًا لموقع "wikihow".

اختيار النوع المناسب للتخزين

يُنصح بتخزين البصل المتأخر الحصاد، إذ أن البصل الذي يُحصد في الربيع والصيف لا يتحمل التخزين لفترات طويلة ويفضل استهلاكه خلال أسابيع قليلة، أما البصل الخريفي، يتميز بقدرته على البقاء لفترة أطول.

البصل ذو الرائحة النفاذة يحتوي على مركبات كبريتية تساعد على حفظه لفترات أطول، على عكس البصل العادي الذي يُنصح باستهلاكه سريعا.

تحضير البصل للتخزين:

تجفيف قشور البصل

يُترك البصل في مكان جيد التهوية ليجف لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، مع الحرص على تجنب أشعة الشمس المباشرة والرطوبة التي تؤثر على نكهته وجودته.

تصبح ثمار البصل جاهزة للتخزين عندما يذبل الجزء الأخضر وتلتف القشور حولها بإحكام.

إزالة الأجزاء غير المرغوبة

بعد جفاف السيقان تماما، يجب قص أو إزالة الأجزاء الزائدة أو غير الصحية من البصل باستخدام مقص حاد أو سكين، مع التخلص من أي بصيلات مصابة أو سيقان خضراء.

تجهيز مكان التخزين:

البيئة المناسبة

من الضروي اختيار مكانا باردا ومظلما، مع الحفاظ على درجة حرارة بين 4 و10 درجات مئوية "40-50 فهرنهايت"، مع تجنب الأماكن الدافئة جدا لتفادي إنبات البصل، والباردة جدا لتفادي التعفن.

الحفاظ على الجفاف والتهوية

يجب الحفاظ على الرطوبة بين 65 و70% لتجنب التعفن، مع تهوية جيدة من خلال تعليق البصل في سلال أو أكياس شبكية، أو حتى استخدام الجوارب النسائية، حيث تُربط كل بصلة بعقدة لتسمح للهواء بالدوران وإطالة عمر البصل.

حفظ البصل في الثلاجة

يمكن أيضا حفظ البصل في الثلاجة للحفاظ على ملمسه ونكهته ومنع فساده، لكن يجب الانتباه عند تخزينه مع خضراوات أخرى، يؤدي ذلك إلى تعفنها وانتشار رائحة البصل النفاذة.

استخدام البصل المخزن

- استخدام البصل ذو العنق السميك أولا، لأنه الأقدم والأقصر عمرا.

- فحص البصل بانتظام وتخلص من أي ثمرة بصل متعفنة.

- البصل الذي بدأ بالإنبات يمكن استخدامه بعد إزالة الجزء الأخضر.

- يمكن الاحتفاظ بالبصل الإضافي للزراعة في الربيع.

طرق حفظ البصل

المجمد

يُقطع البصل ويوضع على صينية لتجميده أولا، ثم يُنقل إلى أكياس أو علب محكمة الإغلاق للحفاظ على جودته لفترة أطول.

الثلاجة

يمكن لف البصل المتبقي بالبلاستيك وحفظه في درج الخضراوات لاستخدامه لاحقا دون فقدان نكهته.

كيف تتحقق من صلاحية البصل؟

وفقا لموقع "timesofindia"، هناك بعض الطرق السهلة للتحقق ما إذا كان البصل في مطبخك فسد أم أنه صالح للاستهلاك، وتشمل:

- إذا ظهرت على قشوره بقع سوداء غريبة، هذا يدل على بداية التلف واحتمال تعفنه لاحقا.

- تجنب استخدام البصل الذي بدأت تظهر عليه براعم، فهي علامة واضحة على بدء الفساد.

هل يفسد البصل؟

تخزين البصل بكميات كبيرة أمرا شائعا في المنازل نظرا لاستخدامه اليومي في الطهي، وعلى عكس معظم الخضراوات، يستغرق البصل وقتا طويلا قبل أن تظهر عليه علامات التلف، وذلك بفضل طبقاته المتعددة التي تجعل اكتشاف الفساد أكثر صعوبة، لذلك، من المهم اتباع بعض الإرشادات البسيطة لتخزينه بشكل صحيح والحفاظ على جودته لفترة أطول.

