خلي بالك.. 7 علامات تحدث في المنزل تدل على أنك محسود

كتبت- أسماء العمدة:

يعتقد الكثير من الناس أن الحسد يمكن أن يؤثر على حياتهم اليومية وحتى على منازلهم، إذ تظهر بعض العلامات غير المألوفة التي تُثير الشكوك حول وجود طاقة سلبية أو عين حاسدة.

وفيما يلي أبرز 7 علامات يربطها البعض بالحسد داخل البيت وفقاً ل 18 نيوز.

تعطل الأجهزة الكهربائية

تعطّل الأجهزة المنزلية بشكل متكرر، رغم صيانتها المستمرة، إلا أن بعض الأجهزة تتعطل فجأة وبدون سبب واضح.

كثرة الخلافات العائلية

تصاعد المشادات بين أفراد الأسرة على أمور تافهة قد يُعتبر مؤشرًا على طاقة سلبية غير طبيعية.

تأخر الرزق

تأخر الرزق أو تعثر الأمور المادية، الشعور بأن المال لا يكفي أو أن مصادر الرزق تُغلق فجأة رغم السعي المستمر.

كثرة الكوابيس

الأحلام المزعجة، تكرار رؤية أحلام غير مريحة أو مخيفة لدى أكثر من فرد من أفراد الأسرة.

ذبول النباتات وموتها بسرعة

حتى مع الاهتمام والري المنتظم، تذبل النباتات بشكل لافت للنظر.

انتشار الحشرات المفاجئ

ظهور غير مبرر للحشرات داخل المنزل يُعتبر من العلامات التي يربطها البعض بالحسد.

شعور دائم بالضيق والكسل

إحساس ثقيل بعدم الراحة داخل المنزل أو فقدان الطاقة دون سبب صحي واضح.

