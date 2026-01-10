مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

09:29 م 10/01/2026
افتتح النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أول أهداف المباراة في مرمى منتخب كوت ديفوار.

وجاء هدف مرموش مبكرًا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، بعدما راوغ دفاع المنتخب الإيفواري وسدد كرة قوية فشل حارس المرمى في التصدي لها.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة منتخب مصر وكوديفوار مصر هدف عمر مرموش

