فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار

افتتح النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أول أهداف المباراة في مرمى منتخب كوت ديفوار.

وجاء هدف مرموش مبكرًا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، بعدما راوغ دفاع المنتخب الإيفواري وسدد كرة قوية فشل حارس المرمى في التصدي لها.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار اليوم السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.