5 دلالات تكشف عن نقص مخزون الحديد والكالسيوم في جسمك

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 م 10/01/2026

صورة تعبيرية

يعتمد الجسم على المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم للحفاظ على الطاقة وقوة العظام ووظائف العضلات.

لكن نقص هذه العناصر يظهر في صورة أعراض يومية نمر بها دون أن نربطها بسبب واضح.

إليك أبرز العلامات وفق "Healthlin".

الإرهاق المستمر وضعف التركيز

الشعور بالتعب الدائم من أبرز علامات نقص الحديد، إذ يلعب دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما يقل مستواه، يشعر الشخص بالإجهاد السريع وضعف التركيز حتى مع بذل مجهود بسيط.

شحوب البشرة وتساقط الشعر

انخفاض مخزون الحديد يؤثر على صحة الجلد والشعر، حيث تبدو البشرة شاحبة ويفقد الشعر حيويته، ويتساقط بمعدل أكبر من الطبيعي نتيجة ضعف وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى فروة الرأس.

تقلصات العضلات وآلام العظام

نقص الكالسيوم يرتبط مباشرة بصحة العضلات والعظام.

ومع انخفاض مستواه، تظهر تقلصات عضلية متكررة أو آلام في المفاصل والعظام، خاصة أثناء الحركة أو في فترات الراحة الليلية.

هشاشة الأظافر وتنميل الأطراف

من العلامات المشتركة لنقص الحديد والكالسيوم ضعف الأظافر وسهولة تكسرها، إلى جانب الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، نتيجة تأثر الأعصاب والعضلات.

تسارع ضربات القلب وصعوبة التنفس

في الحالات المتقدمة من نقص الحديد، يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين بزيادة معدل ضرباته، ما يؤدي إلى خفقان القلب أو الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

