لزيادة مستويات فيتامين "د" في الجسم.. تناول هذه الأطعمة

الحصول على ما يكفي من فيتامين D أمرا ضروريا لصحة العظام والمناعة، بينما يمكن لجسمنا إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس، فإن دمج بعض الأطعمة المدعمة أو الغنية به طبيعيا في النظام الغذائي يضمن الحصول على مستويات كافية منه.

فيما يلي، 4 أطعمة نباتية تعزز مستويات فيتامين د في الجسم، وفقا لموقع "Times of India".

منتجات الألبان المدعمة

تدعيم منتجات الألبان بفيتامين D أحد أكثر إجراءات الصحة العامة فاعلي،ة تُضاف هذه المادة إلى العديد من أنواع الحليب، والزبادي، والأجبان أثناء التصنيع، ما يحولها إلى مصدر غذائي ممتاز.

هذا الإجراء البسيط يضمن أن كوب الحليب اليومي أو وعاء اللبن الرائب يوفر جرعة قيمة من هذا الفيتامين الضروري.

المشروم

المشروم المجفف بالشمس أو المزروع تحت الأشعة فوق البنفسجية، مثل فطر شيتاكي ومايتاكي، يحتوي على مستويات أعلى بكثير، بالإضافة إلى ذلك، يزود الجسم بمضادات أكسدة مفيدة مثل السيلينيوم التي تدعم جهاز المناعة.

الحليب النباتي

بالنسبة للنباتيين، الحليب النباتي المدعم، مثل حليب الصويا واللوز والشوفان، خيارًا ممتازًا لتعويض نقص فيتامين D.

حبوب الإفطار المدعمة

حبوب الإفطار المدعمة مصدرا جيدا لفيتامين د، ما يجعلها خيارا ممتازا، خاصة للأطفال في مرحلة النمو والبالغين.

